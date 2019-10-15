تقنية نجران تبدأ في استقبال طلبات التسجيل

بدأت الكلية التقنية في نجران في استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي «برنامج أُتْقِن»، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa، والذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلته الخامسة، ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية. بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع، مضيفاً أن البرنامج يأتي انطلاقا من دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، حيث سيتم تقديم هذه البرامج التدريبية بالكلية التقنية بنجران بمرحلتها الخامسة في مجالات: «مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ومبادئ صيانة السيارات وصيانة الجوال والأمن السيبراني ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور». وأوضح آل عتيق أنه قد أُطلق على البرنامج اسم «أُتْقِن» وأن التسجيل متاح فيه لأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية ستبدأ يوم الأحد 28 صفر 1441، كما سيوفر الموقع الإلكتروني كل المعلومات حول البرامج التدريبية والمهارات المتعلقة بها، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، حيث ستكون مدة كل برنامج تدريبي 4 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، وسيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. يذكر أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج التدريبي المحدد.



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