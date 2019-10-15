الشورى يطالب بفصل التعليم الجامعي في وزارة مستقلة

طالب مجلس الشورى أمس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى، بعد أن اطّلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/‏‏1438 في جلسة سابقة.

وأكد مجلس الشورى على ما ورد في البند (أولاً) من قراره السابق ذي الرقم (46/‏‏22) والتاريخ 26 /‏‏6 /‏‏1434، القاضي «بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين».

كما أكد المجلس على ما ورد في البند (ثالثاً) من قراره السابق ذي الرقم (69/‏‏34) والتاريخ 18 /‏‏7 /‏‏1437، والقاضي «بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم».

التعليم والبحث العلمي

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/‏‏1440، وطالبت اللجنة الوزارة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالتوسع في بناء المدارس الحكومية «بنين - بنات» وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية. كما طالبت اللجنة الوزارة بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي.

ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي قُدّمت للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.

وطالبت اللجنة الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

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وأهابت اللجنة الوزارة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.

الاقتصاد والطاقة

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/‏‏1440.

وطالبت اللجنة في توصياتها بأن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.

مذكرة تفاهم

كان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 3 /‏‏7/‏‏ 2019.

كما وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مدينة دكا في بنجلاديش الشعبية في مايو 2018. ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وأذربيجان للتعاون في مجال الدفاع.