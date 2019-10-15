بحث المشاريع المتعثرة بمركز خلال

قام محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي، بجولة تفقدية لعددٍ من المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ بمركز خلال التابع للمحافظة، حيث التقى المقاولين، بحضور مدير فرع إدارة الطرق والنقل بمحايل علي عسيري، ورئيس مركز خلال حفظي بن علي عسيري، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشاريع وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ومواكبةً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشاريع الحيوية والتنموية، كما التقى بعددٍ من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تشمل: السفلتة والإنارة وإنشاء عبارات السيول وإنشاء مطبات صناعية بالقرب من ملعب البلدية، إضافة إلى اعتماد مكتب للخدمات البلدية وتزويده بالطاقات البشرية والآليات. وأوضح الفلقي أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تُنفذ في المراكز والقرى التابعة لها، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشاريع وبحث سبل معالجتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية.



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