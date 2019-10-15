إزالة تعديات بمخطط جنوب مكة

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة، تعديات وإحداثات على عدد من الأراضي بمخطط ولي العهد 9، للأجزاء «ز-هـ» جنوب مكة. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية حمدي قدح، أن الإحداثات المُزالة تضمنت 66 حظيرة مواش، و5 مبان مسلحة، بارتفاع دورين، و4 غرف من البلوك الإسمنتي، ومستودعا، و8 أراض مسورة من البلوك الإسمنتي، وسورا من الشبك المعدني، و16غرفة من الخشب، إضافة إلى إزالة بيت من البيوت الجاهزة «كرفان»، و5 آبار. وأشار قدح إلى استعادة جميع الإحداثات والتعديات وتسليمها إلى وزارة الإسكان، لاستكمال المشاريع التنموية التي يجري العمل فيها حاليا، منوها بأنه سبق أن تم تسليم وزارة الإسكان مخططين: هما «9 د، 9ح» بمساحة إجمالية تبلغ «5,505,240م2». من جهة أخرى، تفقد أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، الأحياء المتضررة والمواقع المتأثرة من الأمطار. كما وقف برفقة الوكلاء والمختصين على مشروع تنفيذ عبّارة مخطط الرأفة بجوار حي الإسكان، بطول 1350 مترا. ووقف على تقاطع كوبري سوق الهجرة مع طريق المدينة المنورة، ومشروع تجميل تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.



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