ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ106 مواطنين لتبرعهم بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 106 مواطنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات. والمتبرعون هم: الرقيب عبدالله الشهري، الرقيب علي الدوسري، عمر العنزي، الوكيل الرقيب سعد الشمري، الرائد فهد الرميان، الرائد محمد العساف، جندي أول محمد عتين، تركي الدوسري، الوكيل الرقيب عادل المطيري، عبدالله العنزي، فهد الميموني، الرقيب عبدالرحمن العمير، الرقيب إبراهيم الدوسري، مقدم طبيب بدر حصوصة، الرقيب علي البقمي، الرقيب الفي الرحيمان، عبدالرحمن الجمعان، النقيب فيصل الروقي، عقيد فني ركن خالد الطريفي، الملازم محمد الشهري، أيمن السيد، الوكيل الرقيب عبدالرزاق الخليفة، عبداللطيف العنزي، فيصل الحربي، الرقيب أول محمد العتيبي، سليمان العويف، أحمد الخلف، أحمد عطوي، أحمد العتيبي، الملازم أول ناصر الحسيني، جندي أول متقاعد مبارك الدوسري، وكيل الرقيب إبراهيم العصيمي، فيصل اليوسف، عبدالله المدني، وكيل الرقيب المتقاعد لفا العتيبي، الرقيب عبدالله العنزي، فنيطل الظفيري، مطلق الخالدي، الجندي تركي الحربي، محمد العمر، الرائد ظافر الشهري، المقدم حسام الفلاج، الرقيب مهدي القحطاني، ملازم أول مهندس طارق آل معيض، الوكيل الرقيب عبدالله السبيعي، وكيل الرقيب فرج السبيعي، عبدالله العبدالكريم، النقيب يزيد القزلان، الوكيل الرقيب موسى مباركي، محمد السبيعي، عبدالله القحطاني، الرقيب أول فارس العتيبي، الرقيب حمد العقيل، سعود الشمري، الرئيس الرقباء راضي العنزي، الملازم أول راشد بن دباس، النقيب طيار مهند الحربي، ماجد الخليفي، محمد آل زواد، الرقيب سعود الشريف، محمد البارقي، محمد هزازي، دهام الدهام، العريف طلال معشي، عبدالله آل رمضان، حمد النعيم، الرقيب أول علي الخميس، خالد الدبيان، الرقيب حسين القحطاني، نايف آل محمد، الرقيب إبراهيم عسيري، حسن آل ضاحي، عبدالوهاب الجبر، إبراهيم اللشلش، عبدالله العامر، ماجد العماني، النقيب بحري سعد السهلي، علي مجبردي، محمد البريك، وكيل رقيب فيصل الحربي، محمد العلي، محمد العازمي، خالد اليوسفي، المقدم ماجد العبيدي، خالد الحميد، تركي الشهري، عبدالرحمن حمران، النقيب المهندس يوسف المالكي، عبدالله سواد، المقدم شبيلي القرني، حسان مؤمنة، الرقيب حمدان الجدعاني، زيدان العتيبي، علي عسيري، المقدم سعد آل جراد، يحيى آل حسين، نزال المطيري، جابر لغبي، الرقيب الأول غائب الزهراني، أيمن المزين، محمد المعثم، عبدالإله العدواني، حسين الدجاني، محمد الزبيدي، مهتي الجابري، وائل الرشدان.



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