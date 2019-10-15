صعق كهربائي يودي بحياة طفلة ببريدة⁩

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بمدينة بريدة إثر تعرضها لصعق كهربائي، وكانت الطفلة ذات 5 أعوام تعرضت لصعق كهربائي بأحد المنتجعات في مدينة بريدة، مما أدى إلى وفاتها، وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن قائلا «باشرت فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغا عند الـ7:14 من مساء السبت، والذي يفيد بوجود حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها تقريبا بسبب صعق كهربائي في أحد المنتجعات في مدينة بريدة، مشيرا إلى أنه باشرت الحالة فرقة إسعافية قامت بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة ونقلها إلى مستشفى بريدة المركزي والذي أعلن وفاتها. «دوت الخليج» تواصلت مع المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبالخيل، والذي اكتفى بأن الحادث لم تباشره فرق الدفاع المدني.



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