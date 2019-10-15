السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يكرم مدير السعودية اليوم خدمات المياه بالمنطقة



بريدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب السمو والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة، ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة، خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي, نظير الجهود المتميزة في أداء عمل قطاع المياه بالمنطقة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال الجليلة والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي يقدمها مدير عام خدمات المياه بالمنطقة وجميع زملاؤه من منسوبي قطاع المياه، عادًّا ما تحقق من إنجازات يعكس جهودًا مضاعفة قدمت من جميع منسوبي القطاع، معربًا عن سعادته بما يتم بذله من جهود تسهم في رفع مستوى وكفاءة جودة الحياة المقدمة للمواطنين بالمنطقة، داعيًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جهته أعرب مدير عام خدمات المياه بالمنطقة عن أبلغ مشاعر الامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء قطاع المياه بالمنطقة ، مؤكدًا أن دعم سموه الدائم هو أحد الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

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