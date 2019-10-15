2019-10-15

معلومات عن الصقر ألفا الذي أهداه بوتين إلى الملك سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

بثت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) مقطع فيديو يقدم معلومات مهمة عن طائر الصقر الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته إلى المملكة.

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وبحسب الوكالة، الصقر الذي أهداه بوتين إلى الملك سلمان أحد أندر صقور العالم، ويحمل اسم “ألفا”، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في “كاماتشاتكا” وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

ولفتت الوكالة إلى أن الطائر حمل سابقًا اسم “نجم الشمال”، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى بضعة آلاف من هذه الفصيلة في العالم.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.







