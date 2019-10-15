حدثان نادران خلال زيارة بوتين إلى المملكة!

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة حدثين نادرين خلال رحلاته الخارجية، حيث يبيت ليلته في العاصمة الرياض، وأيضًا سيكون مقيمًا في إحدى الإقامات الملكية بدلًا عن فندق.

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وبحسب ما قال الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعتد الإقامة ليلة وضحاها أثناء رحلاته الخارجية، موضحًا أنه كذلك قبل عرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإقامة في إحدى الإقامات الملكية بدلًا من الإقامة في فندق في أمر نادر الحدوث أيضًا.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.

وكانت آخر زيارة للرئيس الروسي إلى المملكة في فبراير 2007، منذ 12 عامًا، فيما زار الملك سلمان موسكو في عام 2017.