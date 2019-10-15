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موسم الرياض يحقق أكبر عائد رعايات في تاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال
نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98%
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أرقامًا عن موسم الرياض بعد ثلاثة أيام فقط، حيث سجل حضورًا بأكثر من 250 ألف زائر.
وأوضح آل الشيخ أن الحضور منهم 80% سعوديون و10% خليجيون والبقية من مختلف دول العالم و11 شخصًا قطريًّا، مضيفًا: بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر ما بدأ… راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس 17 أكتوبر.
وتابع: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98%، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية- الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.
وأضاف تركي آل الشيخ: حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.
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