موسم الرياض يحقق أكبر عائد رعايات في تاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أرقامًا عن موسم الرياض بعد ثلاثة أيام فقط، حيث سجل حضورًا بأكثر من 250 ألف زائر.

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وأوضح آل الشيخ أن الحضور منهم 80% سعوديون و10% خليجيون والبقية من مختلف دول العالم و11 شخصًا قطريًّا، مضيفًا: بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر ما بدأ… راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس 17 أكتوبر.

وتابع: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98%، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية- الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.

وأضاف تركي آل الشيخ: حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.