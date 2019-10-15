، خوفًا من الخسائر.. "مقاهٍ" توقف تقديم منتجات التبغ.. وأخرى تتحمل الضريبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "نقاء": القرار موفَّق.. و"الصحة العالمية" تؤكد أنه يودي بحياة 6 ملايين سنويًّا

خوفًا من الخسائر التي قد تلحق بها من جراء تطبيق ضريبة الـ100 % على المطاعم والمتنزهات والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ، لجأ الكثير منها لوقف تقديم المنتج، والاكتفاء بالأطعمة والمشروبات، فيما أعلنت أخرى تحمُّلها قيمة الضريبة حتى إشعار آخر.

ونشر مغردون صورًا لعدد من المقاهي والمتنزهات في مناطق مختلفة وهي خالية تمامًا من روادها.. ومن المتوقع أن تقوم العديد منها بتغيير النشاط، أو الإقفال كحل نهائي نظرًا للخسائر الكبيرة المتوقعة التي ستتكبدها نتيجة للعزوف، وذلك تزامنًا مع تنفيذ القرار، والحملات التي ستقوم بها أمانات وبلديات المناطق والمحافظات إنفاذًا لتعميم بشأن الاعتماد، والتشديد على جميع المنشآت المصرح لها بتقديم منتجات التبغ بتوفير نظام محاسبي، يتوافق مع متطلبات تنفيذ تحصيل الرسوم داخل المدن وخارجها، وأن تتولى الأمانات والبلديات العمل بهذه اللائحة، ومتابعة تنفيذها.

ورأت جمعية نقاء الخيرية المختصة في مكافحة التدخين أن القرار موفَّق، وداعم مع رؤية السعودية للحد من انتشار آفة التبغ.

يُذكر أن منتجات التبغ ارتفعت أسعارها في وقت سابق بنسبة 100 ٪ بعد خضوعها للضريبة الانتقائية، وبالتحديد في منتصف شهر رمضان من العام 2016، قبل أن تُفرض ضريبة 100 % على مقدميها هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن وباء التبغ العالمي يودي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنويًّا، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر. مشيرة إلى أن العدد سيصل إلى 8 ملايين سنويًّا حتى عام 2030م.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد بدأت من تاريخ (10/ ‏2/ ‏1441) تطبيق لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ التي حددت رسمًا سنويًّا ثابتًا مقابل الإصدار أو التجديد لترخيص هذا النشاط داخل المدن وخارجها وفقا لفئات مختلفة، أعلاها للمطاعم والمقاهي في الفنادق 5 نجوم، بما يصل إلى 100 ألف ريال للتصنيف الأول الذي يشمل مناطق (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الشرقية بمدنها [الدمام والخبر والظهران] وجدة)، على أن تتدرج وصولاً إلى 10000 ريال لمدن التصنيف الخامس.

وأكدت اللائحة أن هناك رسومًا من إجمالي فاتورة المبيعات بنسبة 100 %، وذلك وفقًا لتصنيفات المناطق والفئات.