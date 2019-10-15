محمد بن مسعود - الدمام - احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية. الخليج 365" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق. العميد "الأسمري" يحتفل بتخرج ابنه "ملازمًا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-15 احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية. الخليج 365" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق. Advertisements 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 12:28 AM احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية. الخليج 365" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق. ، العميد "الأسمري" يحتفل بتخرج ابنه "ملازمًا" ،

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