السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين لدى مصر يزور جامعة القاهرة ويلتقي بالطلبة السعوديين



القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم بزيارة لجامعة القاهرة التقى خلالها برئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحث معه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون الأكاديمي القائم بينهما، إضافة إلى التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات

وعبّر السفير نقلي عن سعادته لزيارة جامعة القاهرة التي احتضنت عددَا من رجال الدولة السعوديين الذين تخرجوا من الجامعة وأسهموا في رحلة البناء والتنمية في المملكة، موضحًا أن الزيارة جاءت في إطار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وللاطلاع على أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة.

كما استُعرض خلال اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة القاهرة في عدد من الكليات والتخصصات التابعة لها.

والتقى السفير بصالة الاجتماعات بالطلبة السعوديين المستجدين، واستمع لهم وأجاب على جميع استفساراتهم بمشاركة رئيس الجامعة والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ووجّه السفير نقلي خلال لقائه بالطلبة عددًا من النصائح، مشيدًا باهتمام الدولة ورعايتها بالطلبة، وضرورة اعتماد الطالب على نفسه، والعمل على تطوير قدراته والتسلح بالعلم.

من جانبه نوّه رئيس جامعة القاهرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورها الدائم في خدمة المصالح المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، مستعرضًا مراحل التطور التاريخي لجامعة القاهرة والمراحل التي مرت بها بوصفها من أعرق الجامعات المصرية.

ورحب رئيس جامعة القاهرة بالطلبة السعوديين الدارسين في كليات الجامعة مؤكدًا على تقديم التسهيلات كافة لهم لتمكينهم من التحصيل العلمي في جميع مراحل الدراسة الجامعية وفي مختلف تخصصاتها.

ورافق رئيس الجامعة السفير نقلي في جولة لعددٍ من كليات الجامعة وأروقتها وأقسامها الدراسية.

وفي نهاية الزيارة تُبودلت الدروع التذكارية والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء والزيارة نائب الملحق الثقافي في جمهورية مصر العربية عبدالله الحمد وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

// انتهى //

00:25ت م

0319



القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم بزيارة لجامعة القاهرة التقى خلالها برئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحث معه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون الأكاديمي القائم بينهما، إضافة إلى التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية وعبّر السفير نقلي عن سعادته لزيارة جامعة القاهرة التي احتضنت عددَا من رجال الدولة السعوديين الذين تخرجوا من الجامعة وأسهموا في رحلة البناء والتنمية في المملكة، موضحًا أن الزيارة جاءت في إطار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وللاطلاع على أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة.كما استُعرض خلال اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة القاهرة في عدد من الكليات والتخصصات التابعة لها.والتقى السفير بصالة الاجتماعات بالطلبة السعوديين المستجدين، واستمع لهم وأجاب على جميع استفساراتهم بمشاركة رئيس الجامعة والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ووجّه السفير نقلي خلال لقائه بالطلبة عددًا من النصائح، مشيدًا باهتمام الدولة ورعايتها بالطلبة، وضرورة اعتماد الطالب على نفسه، والعمل على تطوير قدراته والتسلح بالعلم.من جانبه نوّه رئيس جامعة القاهرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورها الدائم في خدمة المصالح المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، مستعرضًا مراحل التطور التاريخي لجامعة القاهرة والمراحل التي مرت بها بوصفها من أعرق الجامعات المصرية.ورحب رئيس جامعة القاهرة بالطلبة السعوديين الدارسين في كليات الجامعة مؤكدًا على تقديم التسهيلات كافة لهم لتمكينهم من التحصيل العلمي في جميع مراحل الدراسة الجامعية وفي مختلف تخصصاتها.ورافق رئيس الجامعة السفير نقلي في جولة لعددٍ من كليات الجامعة وأروقتها وأقسامها الدراسية.وفي نهاية الزيارة تُبودلت الدروع التذكارية والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر اللقاء والزيارة نائب الملحق الثقافي في جمهورية مصر العربية عبدالله الحمد وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.// انتهى //00:25ت م0319

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.