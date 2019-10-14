السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة مملكة إسبانيا



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة مملكة إسبانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو أيرانثو وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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23:54ت م

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