العاهل السعودي يهنئ قيس سعيد بفوزه برئاسة تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً بالرئيس قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق وانتخابه رئيساً جديداً لتونس.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، وشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
بدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الإثنين، إن المرشح الرئاسي قيس سعيد فاز رسمياً بالانتخابات لعام 2019.
وأضافت الهيئة أن قيس سعيد حصل على 72.71% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه نبيل القروي على 27.29% من الأصوات.
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