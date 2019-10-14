كيف يستفيد أصحاب الهمم من الذكاء الاصطناعي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي اليوم الإثنين، ويمتد لمساء الثلاثاء لمناقشة حاضر ومستقبل الرياضة محلياً وعالمياً.
ومن بين المحاور التي يناقشها المؤتمر هي خدمة الذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم ومساعدتهم، وخاصةً في الجانب الرياضي.
ويُعد أصحاب الهمم أكثر المستفيدين من استخدامات الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في صناعة أطراف ذكية ووسائل مساعدة.
ودخل الذكاء الاصطناعي في عمل المدربين والمحكمين حالياً للبطولات بما فيها الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً عالياً وحركة مفرطة.
ويمثل الفرنسي ستيفان هوديت المصنف الأول في لعبة التنس الأرضي، أصحاب الهمم بالحديث في مؤتمر دبي.
هوديت بات نموذجاً يحتذى به، حيث أصبح أول لاعب تنس على الكراسي المتحركة يحصد إحدى بطولات الجراند سلام لزوجي الرجال.
وبواسطة تقنية خاصة بالكرسي المتحرك، نجح البطل الفرنسي في تحسين قوة ضرباته خلال بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016.
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