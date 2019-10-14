زيارة بوتين التاريخية للسعودية.. حفاوة واتفاقيات واعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، الإثنين، عدة لقاءات بين قادة البلدين حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات في شتى المجالات.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تاريخية هي الأولى له منذ 12 عاماً.



حفاوة استقبال

وكان في استقبال الرئيس الروسي بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس.

وفور نزوله من الطائرة دوت طلقات المدفعية السعودية ترحيباً ببوتين.

وخلال توجهه إلى قصر اليمامة للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحاطت الخيول بسيارة الرئيس الروسي.

تعاون مشترك

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض.

وحضر جلسة المباحثات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقدير بلاده لروسيا ودورها الفاعل في المنطقة والعالم.

وعبّر العاهل السعودي عن تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، والعمل معها لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار، لمواجهة التطرف والإرهاب وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو والرياض تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم.

وأضاف بوتين أن هناك تعاوناً كبيراً بين الجانبين لمواجهة الإرهاب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن هناك آلية لتبادل الاستثمارات بين الرياض وموسكو.

ولي العهد يترأس اللجنة الاقتصادية

وترأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس فلاديمير بوتين، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.

و ألقى ولي العهد كلمة في بداية الاجتماع أكد خلالها أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

اتفاقيات تعاون

ووقّعت السعودية وروسيا رسمياً على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط" في منظمة الدول المصدرة "أوبك" وخارجها.

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وشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي الرياض وموسكو.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حفل التوقيع الرسمي في الرياض، الإثنين: "الميثاق أساسي لترسيخ التعاون ودعم استقرار أسواق النفط".

وتم التوصل للميثاق بين دول منظمة "أوبك" وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10، في يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع في فيينا.

وخلال الفعالية جرى توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة روسيا بشأن إنشاء ملحقية تجارية بين الحكومتين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة العربية السعودية، كما تم تبادل اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء.

وتم توقيع برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات، وتوقيع اتفاقية تعاون في قطاع السياحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في "NefteTransService" أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا.



كما تم تبادل برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني، للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة العربية السعودية.

وتم تبادل مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية في روسيا، وجرى توقيع اتفاقية تأكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو، لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت.

كما تم تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة "أمور" في روسيا، وتم تبادل مذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية Phos Agro الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

تعاون ثقافي

ووقّع وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا "سبوتنيك"، السيد دمتري كيسليف، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي لتطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي.

وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، حالياً، إلى المملكة العربية السعودية.