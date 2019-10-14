محافظ محايل يبحث عددًا من مشروعات بحر أبو سكينة

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

أكد محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، أهمية متابعة المشروعات التي تنفذ في المركز، وبما يضمن تسليمها في الوقت المحدد لها.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، رئيس مركز بحر أبو سكينة، سعد بن يحيى الحياني وذلك بمقر المركز، حيث أشار الفلقي إلى أنه بحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعة لها، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وبحث سبل معالجتها وبما يساهم في دفع عجلة التنمية.