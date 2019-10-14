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طائرات التحالف تكبّد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في حرض
متابعات الخليج 365 - واس
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة اليمنية.
وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية التابعة لإيران، شرق وغرب مدينة حرض، كبدتها عددًا كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الانقلابية.
وفي محافظة صعدة ذكر موقع “سبتمبر نت” أن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية استهدفت عددًا من عربات المليشيا الإرهابية في سلسلة جبال “رشاحة”، مضيفًا أن الاستهداف أسفر عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربات وآليات المليشيا الانقلابية.
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