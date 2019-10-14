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انقلاب مركبة على طريق سيسد في الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الاثنين، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على طريق سيسد بمحافظة الطائف.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الحادث نتج عن انحراف مفاجئ للمركبة على الطريق، وتسبب في وقوع عدد من الإصابات.
ولفت المركز إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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