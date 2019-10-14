2019-10-14

ترامب يوقف اتفاقًا تجاريًّا مع تركيا بـ100 مليار دولار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

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وأضاف ترامب: سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بـ100 مليار دولار، وأنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر.

وتابع ترامب: الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%.