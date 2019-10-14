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ترامب يوقف اتفاقًا تجاريًّا مع تركيا بـ100 مليار دولار
أكد أنه جاهز تمامًا لتدمير اقتصاد أنقرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.
وأضاف ترامب: سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بـ100 مليار دولار، وأنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر.
وتابع ترامب: الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%.
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