الان تتابع شجاعة مواطن تمنع كارثة بعد اشتعال سيارة داخل أحد الشاليهات في حفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
منعت شجاعة مواطن وقوع كارثة كانت ستطال ممتلكات وأفراد داخل أحد الشاليهات في حفر الباطن بعد اشتعال سيارة بداخله.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يقوم بسحب سيارة مشتغلة داخل أحد الشاليهات في حفر الباطن.
وأظهر الفيديو سيارة مشتعلة داخل حوش أحد الشاليهات قبل أن يبادر قائد مركبة بسحبها إلى الخارج حتى لا تمتد النيران إلى داخل الشاليه.
وقدمت إحدى الصفحات المختصة بأعمال الإنقاذ الشكر لثروي الشمري على مساهمته في إنقاذ الأرواح والممتلكات، حيث قام بسحب مركبة مواطن تشتعل بالنيران وإبعادها عن موقع الخطر.
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