شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: مهتمون ببناء شراكة استراتيجية مع روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وروسيا، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك، خلال ترؤس ولي العهد ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اليوم (الإثنين) في الرياض الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.

فيما نوه الرئيس الروسي خلال كلمته أن كبار الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد بين روسيا والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتعاون الناجح بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، مشدداً على دور ولي العهد في تأسيس هذه الشراكة، مضيفاً بأنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 نأمل من استفادة رجال الأعمال الروس من هذه الرؤية.

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عقب ذلك، ألقى وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأمير عبدالله بن بندر، كلمة أكد خلالها استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة، مثمناً لصندوق الاستثمار الروسي المباشر افتتاح فرعه في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف رئيس الجانب الروسي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، كلمة تطرق خلالها إلى التعاون السعودي الروسي وحرص البلدين إلى تنميته والعمل من خلال اللجنة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتطرقت كلمات رؤساء الشركات إلى مجالات التعاون بين البلدين والفرص المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.