شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: طرح أرامكو للاكتتاب العام «أقرب مما تتخيلون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (الرياض) أعلن رئيس مجلس إدارة عملاق النفط السعودي أرامكو أمس أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريباً جداً جداً». وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان، خلال مشاركته في المنتدى السعودي - الروسي المنعقد في الرياض، إن «الإعلان عن نية الإطلاق قريب جداً جداً». وأكد الرميان، الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الطرح «سيكون أقرب مما تتخيلون»، واصفاً عملاق النفط السعودي بأنها «أفضل شركة موجودة في العالم». وكانت بلومبيرغ أوردت أنه من المتوقع أن يمنح مجلس إدارة أرامكو موافقته النهائية على المضي قدماً في الخطة هذا الأسبوع. وذكرت أن أرامكو «تقوم بتسريع التحضير» للاكتتاب العام، مشيرة إلى أنها تسعى أن يتم إدراج أسهمها في البورصة

أعلن رئيس مجلس إدارة عملاق النفط السعودي أرامكو أمس أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريباً جداً جداً». وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان، خلال مشاركته في المنتدى السعودي - الروسي المنعقد في الرياض، إن «الإعلان عن نية الإطلاق قريب جداً جداً». وأكد الرميان، الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الطرح «سيكون أقرب مما تتخيلون»، واصفاً عملاق النفط السعودي بأنها «أفضل شركة موجودة في العالم». وكانت بلومبيرغ أوردت أنه من المتوقع أن يمنح مجلس إدارة أرامكو موافقته النهائية على المضي قدماً في الخطة هذا الأسبوع. وذكرت أن أرامكو «تقوم بتسريع التحضير» للاكتتاب العام، مشيرة إلى أنها تسعى أن يتم إدراج أسهمها في البورصة السعودية بحلول نوفمبر. وأضافت نقلا عن مصادر أنه قد يتم بيع «نحو 2%» من أرامكو، ما قد يجمع 40 مليار دولار. وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم. ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتنويع اقتصاد المملكة، والتخفيف من اعتماده على النفط.

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