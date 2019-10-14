‏الخويا يلفتون نظر الرئيس الروسي بزيهم التقليدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ‏ الخويا يلفتون نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيهم التقليدي لدى زيارته السعودية خلال استقباله في قصر اليمامة

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