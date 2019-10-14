عطيف: تطور الفلسطيني لن يعترض هدفنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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امتدح لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف المنتخب الفلسطيني وعطاءه في الفترة الأخيرة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس في رام الله قبل مباراة المنتخبين اليوم «المنتخب الفلسطيني تطور كثيرا وندرك صعوبة المواجهة التي تنتظرنا أمامه اليوم، وجئنا من أجل تحقيق هدف يتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مشوار التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات».

وعن أرضية الملعب الصناعية، أجاب «الأرضية لن تكون عاملا مؤثرا على أداء الأخضر».