العراق يحقق في انفجار مستودع جنوب بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في حادث انفجار وقع داخل مستودع لمعالجة العبوات الناسفة في منطقة الجعارة بقضاء المدائن (35 كلم جنوب بغداد). وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن في تصريح صحفي «إن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات، داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد». وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابة ضابط وستة منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، وأربعة منتسبين من معمل متفجرات الشرطة الاتحادية، ومنتسب آخر من فوج طوارئ نينوى، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



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