السعودية | تأكيد سعودي تونسي على تنمية العلاقات بين البلدين

شكرا لقرائتكم تأكيد سعودي تونسي على تنمية العلاقات بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً الاثنين، بالرئيس التونسي، قيس سعيّد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية.
كما عبر الملك سلمان عن تمنياته الصادقة لسعيّد بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
بدوره، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.
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