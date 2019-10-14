، تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت عددًا من الأطباق المتنوعة

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مأدبة غداء تكريمًا لفخامة رئيس روسيا الاتحادية، الذي بدأ زيارته الرسمية للرياض صباح اليوم.

وكشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف في تغريدة على حسابه على "تويتر" عن الأطباق المتنوعة التي تضمنتها المأدبة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون.

وتضمنت المأدبة كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشوكولاتة بالمانجو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.الرياض خادم الحرمين الشريفين الرئيس الروسي فلادمير بوتين بوتين في السعودية