- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف عن أن الرئيس الروسي الذي بدأ زيارة رسمية للسعودية اليوم، سيبيت ليلته في الرياض في أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية.
وقال "تشيخوف" عبر حسابه على "تويتر" إن فلاديمير بوتين لم يعتد الإقامة ليلة وضحاها أثناء رحلاته الخارجية، مشيراً إلى أنه كذلك قبل عرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالإقامة في إحدى الإقامات الملكية بدلاً من الإقامة في فندق في أمر نادر الحدوث أيضاً.
ووصل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض صباح اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
يذكر أن الرئيس الروسي كان زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما خادم الحرمين الشريفين فقد زار روسيا عام 2017، في زيارة وصفت حينها بالزيارة بالتاريخية.الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماكسيم تشيخوف بوتين في السعودية
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 11:23 PM
صحفي روسي يكشف قبوله عرضاً من الملك سلمان
كشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف عن أن الرئيس الروسي الذي بدأ زيارة رسمية للسعودية اليوم، سيبيت ليلته في الرياض في أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية.
وقال "تشيخوف" عبر حسابه على "تويتر" إن فلاديمير بوتين لم يعتد الإقامة ليلة وضحاها أثناء رحلاته الخارجية، مشيراً إلى أنه كذلك قبل عرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالإقامة في إحدى الإقامات الملكية بدلاً من الإقامة في فندق في أمر نادر الحدوث أيضاً.
ووصل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض صباح اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
يذكر أن الرئيس الروسي كان زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما خادم الحرمين الشريفين فقد زار روسيا عام 2017، في زيارة وصفت حينها بالزيارة بالتاريخية.
، أين سيقضي "بوتين" ليلته في السعودية؟.. أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أين سيقضي "بوتين" ليلته في السعودية؟.. أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.