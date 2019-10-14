قرض الضمان الاجتماعي : خطوات التقديم على القروض عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية

يبحث الكثير من الأسر المتوسطة في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي ، حيث أن هذه القروض مخصصة للأسر والمواطنين الذين بحاجة إلى مال من أجل مواجهة ظروف حياتهم الصعبة ولكي يتمكنوا من توفير الحاجات التي يحتاجوها، وهناك من يقدم عليها من أجل أمور الزواج أو الصحة أو التعليم أو أي أمر من الأمور الأساسية في حياة المواطنين.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

يمكنكم التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولاً الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد ذلك يجب أن تقوم بإنشاء حساب جديد خاص بك بعد تسجيل الدخول.

ثم اختيار كلمة حساب جديد.

يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة أمامكم بصورة صحيحة.

وإذا كان لدى هذا المواطن حساب على الموقع يجب أن يقوم بالدخول إلى حسابك وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على موافق.

ويمكن أن يتم تقديم طلب للحصول على قرض جديد من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية واختيار تسجيل الدخول.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 2019

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين المقدمين على هذا القرض لكي يتمكنوا من الحصول عليه، ومن هذه الشروط أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية، ومن الضروري ألا يوجد عليهم أي ديون لهذا البنك او لبنوك أخرى، وضرورة الالتزام بسداد دفعات القرض في الأوقات المخصصة، ويجب أن يكون دخله السنوي بحد أقصى 120 ألف ريال.