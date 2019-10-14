تعليق الدراسة غدا الاثنين 15/2/1441 في مدارس حقال أضم بمكة المكرمة لسوء الأحوال الجوية

تم الإعلان عن تعليق الدراسة غداً الاثنين في مدارس حقال أضم الموجودة في مدينة مكة المكرمة بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار بشكل كبير على المنطقة، حيث قال “إبراهيم بن يحي” مدير التعليم بالمحافظة بأن ذلك القرار جاء بعد التأكد من استمرار هطول الأمطار مما قد يتسبب ذلك في تعرض الطلاب إلى الأذى لذلك فقد وجب أن يتم إصدار القرار بوقف الدراسة غداً سواء في المدارس النهارية أو المسائية وذلك للبنين والبنات.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم مديرية التعليم “ناصر محمد جبلي” قال بأن المسؤولين عن الإدارة قد تواصلوا مع هيئة الأرصاد بالإضافة إلى هيئة حماية البيئة، وذلك للتأكد من درجة سوء الأحوال الجوية التي سوف تشهدها المنطقة غدا وعلى أساسه يتم إصدار القرار، حيث أكد على أن ما يهمهم في المقام الأول هو صحة وسلامة الطلاب وعدم تعرض أي طالب إلى أذى نتيجة الذهاب للمدرسة.

وكانت منطقة حقال أضم قد شهدت خلال اليوم تساقط كبير للأمطار بشكل غزير بالإضافة إلى احتمالية أن تصل تلك الأمطار إلى سيول والتي تتسبب في قطع الطرق وغلق معظم الشوارع بالمملكة، ويؤودي ذلك إلى تعطيل العمل حيث غرقت بعض الطرق وهذا يكون بسبب ارتفاع مستوى المياه والأمطار المتواصلة والتي تسببت في عدم خروج الكثير من المواطنين من منازلهم حتى يستقر الجو.

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