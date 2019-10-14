إسرائيل توجه دعوة إلى منتخب السعودية قبل مباراة فلسطين (شاهد)

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، دعوة إلى منتخب السعودية لكرة القدم الذي يزور الأراضي الفلسطينية حاليا. وذلك قبيل مباراته المرتقبة مع منتخب فلسطين في التصفيات المزوجة المؤهلة لبطولة كأس آسيا ومونديال قطر.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عبر الفيسبوك، التابعة للخارجية الإسرائيلية صورة للمنتخب السعودي أمام قبة الصخرة في القدس ، وهي الصورة التي اتخذت لوفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء زيارته للمسجد الأقصى اليوم الاثنين.

وكتبت الصفحة في تعليقها علي زيارة القدس: "زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مدينة القدس قبل المباراة التي تجمعه مع نظيره الفلسطيني".

وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية : "يسعدنا أن تمتد مساحة هذه الروح الرياضية لتشمل مباراة بين السعودية وإسرائيل أيضا".

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وهذه هي المرة الأولى التي يحل فيها المنتخب السعودي ضيفا على الأراضي الفلسطينية، حيث سيتلاقى المنتخبان الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني بالقدس، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

الجدير ذكره أن القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس رحبت بزيارة المنتخب السعودي الأولى من نوعها إلى فلسطين، في حين رفضت فصائل هذه الزيارة عبر بوابة الاحتلال واعتبرت أنها تطبيعا، من بينها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.