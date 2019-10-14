شاهد: أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو للفنانة أنغام أثناء سقوطها ، حيث أحيت حفلا في المملكة العربية السعودية، في منطقة الجوف، لاقى تفاعلا كبيرا بين الجمهور.

ووفقا لمجلة "زهرة الخليج"، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وتمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وقالت أنغام "بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط".

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يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في الكويت يجمعها مع المطرب وائل جسار، يوم الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت أنغام قد أحيت حفلها الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية في شهر يوليو الماضي، على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة السعودية، لتصبح أول مصرية تحيي حفلًا هناك.