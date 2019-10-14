بالصور: قصر اليمامة.. خادم الحرمين يستقبل “بوتين” ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وكان في استقبال “بوتين” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لرئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

وصافح “بوتين” مستقبليه: الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس روسيا الاتحادية.

عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح “بوتين” الأمراء، الوزراء، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين الروس المرافقين لرئيس روسيا الاتحادية خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء؛ تكريماً لرئيس روسيا الاتحادية.

وحضر الاستقبال: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن فهد بن سعد، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن فهد بن مشاري، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.