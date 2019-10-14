بـ300 مليون دولار.. السعودية تستثمر في رابع أكبر شركة روسية للنقل

شهدت القمة التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية، توقيع الطرفين 20 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، من بينها اتفاقية تشارك المملكة بموجبها في ملكية شركة “خدمات شحن النفط – أتش تي سي”، الروسية المتخصصة في نقل النفط بواسطة السكك الحديدية.

وقعت الاتفاقية بين الصندوق السيادي السعودي والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وتتضمن إسهام كل طرف بـ 300 مليون دولار لتوسيع أسطول الشركة، التي تعد إحدى أكبر مشغلي شركات النقل بالسكك الحديدية في روسيا، وتعزيز مكانتها التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية. وحول مكانة شركة “خدمات شحن النفط – أتش تي سي” في السوق الروسي، أوضح “روسيا اليوم”، أن “الشركة تمتلك مكانة قوية بشكل خاص في قطاع الخزانات؛ لكونها واحدة من أكبر المشغلين في نقل النفط والمنتجات النفطية، وتتعاون بنجاح مع أكبر الشركات الروسية، كما تحتل المركز الرابع في سوق النقل من حيث حجم الأسطول والبضائع المنقولة عبرها”.