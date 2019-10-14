“جود الإسكان” تعلن دعمها لأكثر من 500 أسرة في جميع مناطق المملكة

أعلنت منصة “جود الإسكان”، اليوم الإثنين، عن دعم أكثر من 150 أسرة ممن هم بحاجة إلى توفير مسكن وأكثر من 356 أسرة أخرى صدر بحقهم حكم تنفيذي بعدم سداد أجرة المسكن. وأوضح المتحدث الرسمي للمنصة ماجد أبا الخيل، أن إجمالي أعداد المستفيدين من المنصة بلغ نحو 2689 مستفيدًا حتى الآن، مؤكدًا أن الأعداد ستتضاعف خلال الأشهر المقبلة.
وتصدّرت منطقة مكة المكرمة قائمة المستفيدين من الدعم بنحو 168 مستفيدًا، في حين جاءت منطقة الرياض ثانيًا بـ 120 مستفيداً، وجازان في المرتبة الثالثة بـ 49 مستفيداً. وتوفّر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسكن للأسر الأشد حاجة، والأسر غير القادرة على سداد الإيجار لوفاة رب الأسرة أو فقره، أو بسبب المرض المقعد عن العمل أو السجن. ويتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية، ومن خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط.
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