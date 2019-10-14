“أمانة جازان” ترد على فيديو تصريف المياه بجسر التوحيد عبر ماسورة: الجسر ما زال تحت...

أصدرت أمانة منطقة جازان اليوم (الإثنين)، يبانا حول مقطع الفيديو المتداول لطريقة تصريف المياه بجسر التوحيد المتعثر في جازان، مؤكدة أن الجسر ما زال تحت التنفيذ. وقالت الأمانة إنه بخصوص فيديو مواسير تصريف مياه الأمطار من جسر ميدان التوحيد بمدينة جيزان، فإن الجسر ما زال تحت التنفيذ، وإنها قامت بدراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار في ذلك الوقت من قِبَل المكتب الهندسي المصمم للجسر، ورفعت تلك الدراسة في حينها من قِبَل الأمانة لمقام الوزارة.

وأكدت أن المختصين في الوزارة قاموا بمراجعة الدراسات، وتمت الموافقة عليها، كما قامت الشركة المتعاقدة معها الأمانة حاليًا بمراجعتها مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات، علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي. وبيّنت أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف تتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينتهِ حتى الآن. أضافت أنه فيما يخص عملية تصريف مياه الأمطار من مطالع ومنازل الجسر، فتتم عن طريق جريلات (مسارات محفورة) عرضية وطولية في رصف المطالع والمنازل يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار إلى أسفل الجسر.