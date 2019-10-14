فيديو.. ولي العهد خلال جلسة مباحثات مع بوتين: تعاون السعودية وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور المملكة حالياً. وأكد ولي العهد خلال الاجتماع أن تعاون المملكة وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار. وقال إن المملكة تقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المملكة وروسيا تتعاونان لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه بدون هذا التنسيق وبدون دور المملكة يصعب تأمين التنمية في المنطقة. وأضاف أن روسيا والسعودية أنجزتا آلية لتبادل الاستثمار بينهما، وتنسقان الجهود فيما بينهما في سوق الطاقة العالمية، وأن هناك حوار استراتيجي شامل بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ونقف جنبا إلى جنب في مواجهة الإرهاب، وندعو إلى التسوية الدبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. واختتم كلمته قائلاً: “سنحدد آفاق تعاوننا المشترك ونرسم الخطط المستقبلية ونتبادل الآراء حول سياسات العام المقبل، عُقدت مفاوضات هامة بيننا”.