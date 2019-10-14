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كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ عن ما تم تحقيقه في موسم الرياض و هو في بداياته حيث أنه خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر ،
٨٠٪ منهم سعوديين و ١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.
وأن ماتم البدء به هو فقط منطقتين من أصل ١٢ منطقة ، و نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى ٩٨٪ و ارتفاع مبيعات رحلات قطار (الشرقية-الرياض) ٤٠٪ ، وبلغت الوظائف الموسمية في موسم الرياض إلى ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.
كما ذكر أن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر حيث تجاوزت مبلغ ٤٠٠ مليون ريال ، كما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر #تركي_آل_الشيخ يتحدى الجميع و يكشف عن #موسم_الرياض_بالأرقام فماذا قال ….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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