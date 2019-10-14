تركي_آل_الشيخ يتحدى الجميع و يكشف عن #موسم_الرياض_بالأرقام فماذا قال …..

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كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ عن ما تم تحقيقه في موسم الرياض و هو في بداياته حيث ‏‎أنه خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر ،

٨٠٪ منهم سعوديين و ١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.

وأن ماتم البدء به هو فقط منطقتين من أصل ١٢ منطقة ، و ‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى ٩٨٪ و ارتفاع مبيعات رحلات قطار (الشرقية-الرياض) ٤٠٪ ، وبلغت الوظائف الموسمية في موسم الرياض إلى ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.

كما ذكر أن ‏ موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر حيث تجاوزت مبلغ ٤٠٠ مليون ريال ، كما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال.

