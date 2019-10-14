نَصُّ كلمة خادم الحرمين الشريفين عقب استقباله الرئيس الروسي

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وفي مستهل المباحثات ألقى خادم الحرمين الشريفين، كلمة قال فيها:

فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.. أرحب بكم في المملكة العربية السعودية، مقدرًا لفخامتكم تلبية الدعوة، ومتمنيًا لكم وللوفد المرافق طيب الإقامة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين في شتى المجالات، ونتطلع مع فخامتكم إلى تعزيزها في جميع المجالات .

إن هذه الزيارة، وما يتخللها من مباحثات مع فخامتكم والمسؤولين من البلدين فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية .

فخامة الرئيس :

Advertisements

تقدر المملكة العربية السعودية لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع فخامتكم دومًا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

إن ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خصوصًا في مجال الطاقة؛ سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا، مؤكدين دعمنا للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، ومرحبين باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعًا استثماريًّا حتى الآن، ومؤكدين على الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول الذي سيعقد خلال هذه الزيارة ودعمنا لها .

نجدد الترحيب بكم فخامة الرئيس .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .