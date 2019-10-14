الأرصاد: استمرار الأمطار والسحب الرعدية على عدة مناطق بالمملكة الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق «حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية».

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج .

أمَّا عن الخليج العربي، فأكَّدت هيئة الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.