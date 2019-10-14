بوتين: من المستحيل تأمين التنمية المستدامة في المنطقة بدون المملكة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه «بدون مشاركة المملكة يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة».

وفي كلمة ألقاها، عقب جلسة مباحثات رسمية أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، أشار بوتين إلى زيارته السابقة للمملكة في عام 2007م وما تم خلالها من تشاور حول تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، مثمنًا دور خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ التعاون الروسي السعودي المتعدد المجالات والأبعاد.

وأكد بوتين، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا في 2017 أسهمت في ترسيخ العلاقات وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن ترحيبه بنجاحات عمل اللجنة المشتركة الحكومية وتأسيس المجلس الاقتصادي بمشاركة عدد من كبار رجال الاعمال والوزراء من الجانبين والمشاركة في اجتماعه الأول، وما سيتم خلاله من بحث أهم مجالات التعاون الثنائي والمستقبلي وتبادل الآراء حول الملفات الدولية؛ حيث تترأس المملكة مجموعة العشرين في السنة المقبلة، مشيدًا بدور المملكة المهم في المصالح الاقتصادية في العالم.

وأشاد بوتين، بلقائه بولي العهد في قمة أوساكا الماضية، وما تم خلالها من الاتفاق على مواصلة التنسيق في دعم «أوبك»؛ سعيًا لاستقرار أسعار النفط، لافتًا إلى أهمية التنسيق السعودي- الروسي لتأمين الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: أنا على يقين أنه بدون مشاركة المملكة يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة.

وأعرب بوتين، عن تمنياته أن تدفع زيارته الحالية للمملكة في تطوير وتعزيز العلاقات الروسية- السعودية.