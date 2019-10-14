ولي العهد: نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقدير المملكة للدعم الذي تقدمه روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي.

وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور المملكة حاليًّا، إن المملكة العربية السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار، وفقًا لقناة العربية.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعد فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين المملكة وروسيا.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له عقب جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض، أن «الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية.. نتطلع للعمل مع روسيا دومًا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب».

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من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي.

وأضاف بوتين أن السعودية تلعب دورًا محوريًّا في مجموعة العشرين، كما أن التنسيق الروسي- السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي، الذي وصل في وقت سابق، اليوم، إلى المملكة في أول زيارة رسمية منذ 12 عامًا، وستناقش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية.