بالأرقام والفاعليات.. جناح الداخلية يحقق حضورًا مميزًا في «جايتكس 2019»

نجاح كبير ولافت حققه جناح وزارة الداخلية في معرض «جايتكس للتقنية 2019»، الذي اختتم فعالياته قبل أيام في دبي، خاصة على صعيد التفاعل مع الزوار، وتعريفهم بجهود الوزارة المتواصلة من أجل توظيف كل جديد لحماية الوطن والمواطن.

وعلى امتداد خمسة أيام، شكل الجناح، الذي زاره عدد من كبار المسؤولين في حكومة دبي، فضلًا عن وزير الإسكان ماجد الحقيل وعدد من قيادات وزارة الداخلية، شكل ساحة للتوعية والتعريف بالتطور الكبير الذي وصلته الوزارة ، خلال السنوات الماضية، على مختلف المستويات، لاسيما الجانب التقني.

وتقدم زوار الجناح نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة، الذي اصطحبه في جولة شاملة على الجناح اطلع خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.

كما زار وزير الإسكان ماجد الحقيل الجناح ، حيث اطلع الحقيل على ما تضمنه من التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية في المملكة للمواطنين والمقيمين.

وثمن الحقيل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تعزيز الجانب الأمني من خلال استثمار الجانب التقني وتطوير كل مساراته مشيدًا بالرؤية المستقبلية للأمن الرقمي.

وبلغ عدد إجمالي زوار الجناح، الذي أقيم خلال الفترة من 6 - 10 أكتوبر الحالي بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، أكثر من (27) ألف زائر ، بمتوسط يتجاوز خمسة آلاف زائر في اليوم الواحد.

وخلال وجودهم بالجناح، تعرف الزوار، عبر العروض التفاعلية التي وفرتها الوزارة على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة وتشمل سبعة محاور هي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة،

ومعلوم أن جناح وزارة الداخلية بجيتكس للتقنية 2019 ضم 12 قطاعًا أمنيًا وهي : الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني.

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وعلى وجه الخصوص، شدَّت الأنظمة التقنية لبرنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية زوار جناح وزارة الداخلية، الذين تمكنوا من تجربة القيام بجولة افتراضية بمحافظة الدرعية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز «AugmentedReality».

واطلع زوار الجناح أيضًا على أنظمة مراقبة الطرق والميادين العامة، وأنظمة قراءة لوحات المركبات والتعرف على هوية الأشخاص وأسلوب إدارتها وتحليل المعلومات التي رصدت من غرفة عمليات أمنية بالمحافظة، كما تعرفوا في جولاتهم الافتراضية على دور النظم التقنية في إدارة مسرح الجريمة ورصد وتوثيق الأدلة بالصوت والصورة بما يدعم إجراءات الضبط الجنائي للجريمة وتحديد هوية أطرافها.

وشاهد الزوار طريقة العمل في نقاط الضبط الأمني التقني، وكيف يتمكن رجال الأمن من تنفيذ مهامهم الموضعية عن بُعد باستخدام أنظمة تقنية قادرة على نقل مشهد كامل من الموقع المحدد، وتركيز المتابعة في أي اتجاه والتعرف على هويات الأشخاص والمركبات الموجودين فيها والتواصل معهم، ومباشرة أي حالة تقتضي ذلك بواسطة دوريات الأمن.

كما جذب مركز الأمير نايف للإبداع الأمني بكلية الملك فهد الأمنية عددًا كبيرًا من الزوار الذين تعرفوا على دور المركز في احتضان وتنمية المواهب والابتكارات الإبداعية والمبادرات العلمية لتطوير العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

أما وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، فعرضت من خلال الجناح «الأحوال في الخارج» والمتمثلة في إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين الموجودين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العلاج أو العمل؛ حيث حظيت هذه الخدمة باهتمام وثناء عدد كبير من زوار المعرض.

وعكس نجاح الجناح المستوى العالي للتنسيق والتناغم بين القطاعات المشاركة، فضلًا عن الاستعداد الجيد، الذي قامت به اللجنة المشرفة برئاسة وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، من خلال ورش العمل التحضيرية والتأكد من توافر مقومات المشاركة القوية.

وتقديرًا لهذا النجاح، أقامت اللجنة الإشراقية برعاية مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن المشاري حفل تكريم للعاملين، من منسوبي قطاعات الوزارة ومركز المعلومات الوطني، في التجهيز والإعداد والتنفيذ لجناح الوزارة.

وأثنى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في إظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة لرفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وخص بالشكر مركز المعلومات الوطني بصفته الشريك الفني الاستراتيجي لوزارة الداخلية والحاضن لأنظمة وخدمات الوزارة.