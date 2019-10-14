إيقاف المياه الجوفية والصرف الزراعي بالأحساء

محطة ضخ جديدة
كشف رئيس المؤسسة العامة للري عن إنشاء محطة ضخ جديدة عند الكيلو 7 في حي الملك فهد في الهفوف بطاقة تشغيلية 180 ألف متر مكعب يوميا خلال العامين المقبلين، وأن هذه المحطة علاوة لخدمتها في توفير مياه معالجة للري، فهي ستحدث نقلة كبيرة في خدمات الصرف الصحي في المناطق التي فيها شبكات للصرف وغير مخدومة (لا تعمل حاليا) بسبب أن المحطة الحالية لا تستوعب الناتج الحالي من الصرف الصحي في هذه الأحياء غير المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة الحالية بكميات إضافية تصل إلى 80 ألف متر مكعب.
الرقعة الزراعية
أشار مبارك إلى أن التحدي الأكبر في الواحة هو المياه، وأن توفر مياه الري سيلغي كافة العقبات، والضغط على ملاك المزارع والحيازات الزراعية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والامتناع عن تحويلها إلى مشاريع أخرى، موضحا أن نسبة الملوحة في مياه الصرف الزراعي مرتفعة جدا تصل إلى 5 آلاف، وبالتالي انخفاض جودة مياه للري، موضحا أن استنزاف المياه الجوفية حاليا لري الواحة لا يتجاوز 12% من الكمية الإجمالية التي تستهلك في الواحة، وبدأ ينخفض الاعتماد على المياه الجوفية. وقال مبارك «إن الأحساء شهدت المياه فيها استنزافا كبيرا خلال الـ50 عاما، بما فيها الطبقات الأرضية الغنية بالمياه، حتى بات الوصول إلى المياه فيها الحفر إلى أعماق تتجاوز الـ250 مترا، بعدما كانت المياه على أعماق لا تتجاوز الـ80 مترا».
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