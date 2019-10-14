

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى، ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية، لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالعاصمة المقدسة. ووقّع المذكرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، ورئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، للإسهام في نشر سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي في مكة المكرمة بالعابدية، يحمل اسم «المعرض، والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية»، إذ يتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الإسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنّة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده. وستوفر شركة وادي مكة للتقنية، خلال هذه المذكرة، موقعا مميزا للأرض التي سيقام عليها المعرض والمتحف ومكوناته.

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