11 ورقة عمل لدعم تحصيل الطلاب بعسير

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن تحسين نواتج التعلم ودعم التحصيل الدراسي من أهم المستهدفات التي تسعى وزارة التعليم إلى تطويرها ودعمها وصولاً إلى أفضل النتائج، في ظل عدة متغيرات متسارعة تتطلب مضاعفة الجهود لجعل الطلاب والطالبات أكثر إنتاجا وتصديرا للمعرفة، وإكسابهم مزيدا من الخبرات والمهارات عموما ومهارات القرن الـ11 خصوصا لاسيما ما يتعلق بالتفكير الناقد وحل المشكلات والابتكار والإبداع والاتصال والتشارك. جاء ذلك خلال رعايته انطلاق ورش العمل الوزارية الخاصة بإعداد وتصميم مؤشرات نواتج التحصيل الدراسي، بمشاركة 66 مشاركا ومشاركة من مديري ومديرات القبول والتقويم في إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة وقطاعات الوزارة، فيما بلغ عدد أوراق العمل المقدمة 11 ورقة.

مؤشرات التحصيل

عُقد خلال الملتقى عدد من الجلسات، حيث تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان «مؤشرات نواتج التعلم - مفاهيم وتطبيقات»، قدمها مدير إدارة الأداء في الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة الدكتور لطفي المرضي، وأدار الجلسة مدير إدارة القبول والتقويم بتعليم عسير عيسى الهلالي، فيما تضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان «المؤشرات ونتائج التحصيل الدراسي»، قدمها مدير التقويم في الإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة عبدالله العرفج، وأدار الجلسة رئيس قسم التقويم والقبول بتعليم بيشة عون السلولي.

الفروقات في المؤشرات

تطرقت رئيسة قسم التقويم والقبول بتعليم الزلفي لولوة الحماد في الجلسة الثالثة إلى «الفروقات في مؤشرات المنظومة والأمانة»، فيما أدارت الجلسة مديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم عسير هدى مجري. واختتمت جلسات اليوم الأول بورقة عمل بعنوان «مؤشرات أداء التحصيل الدراسي» قدمها رئيس قسم القبول بتعليم صبيا محمد معاوي، فيما أدار الجلسة مدير إدارة التقويم والقبول بمنطقة جازان عبدالله الأمير.

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التحليل الإلكتروني

تتواصل ورش العمل غدا، حيث تتضمن الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان «التحليل الإلكتروني لنتائج الاختبارات» يقدمها مدير إدارة التقويم والقبول بمنطقة جازان عبدالله الأمير، ويديرها رئيس قسم التقويم والقبول بتعليم القنفذة حسن الفقيه، والجلسة الثانية تشتمل على ورقة عمل حول «نتائج النجاح النوعي» يقدمها مشرف التقويم والقبول بتعليم المخواة أحمد العمري، ويديرها مساعد مدير إدارة التقويم بتعليم عسير علي آل مريع، فيما يستعرض مدير إدارة التقويم بالمنطقة الشرقية عبدالله الضعيان في الجلسة الثالثة ورقة عمل عن «تحليل نتائج التحصيل الدراسي»، ويديرها مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الدكتور علي العمري. مؤثرات

رفع النتائج في الجلسة الرابعة، يقدم مدير إدارة التقويم بالمدينة المنورة عبدالعزيز الحجيلي، ورقة عمل بعنوان «مؤثرات رفع نتائج الاختبارات في نظام نور، ويديرها مدير إدارة التقويم بتبوك خالد أبو حوسة، فيما ستختتم الجلسات بورقة عمل عن «مؤثرات رفع مستوى التحصيل الدراسي»، تقدمها رئيسة قسم التقويم والقبول بتعليم القنفذة ليلى باسندوة، وتديرها رئيسة قسم علم النفس بتعليم عسير الدكتورة غادة آل زياد.