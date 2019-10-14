السعودية اليوم / محافظ العارضة يرأس جلسة المجلس المحلي بالمحافظة



العارضة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم جلسة المجلس المحلي التي عقدت في صالة الاجتماعات بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء المراكز بالمحافظة.

وبُحثت خلال الاجتماع مشروعات البلدية و الطرق والصحة والكهرباء والمياه ، وكذلك مناقشة الحلول المقترحة لبعض المشروعات المتعثرة ,واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما حدث بشأنها من إجراءات وحلول وتقديم العديد من التوصيات .

ودعا محافظ العارضة الجميع إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة، وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه .

// انتهى //

22:23ت م

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