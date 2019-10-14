السعودية اليوم / انطلاق المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها



أبها 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير افتتح وكيل إمارة المنطقة محمد بن ناصر بن لبدة مساء اليوم المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بأبها، تحت شعار "سعوديين - سعوديات - ذوي الاحتياجات الخاصة "، وذلك في فندق قصر أبها.

واطلع وكيل إمارة منطقة عسير على ماتقدمه الجهات المشاركة لطالبي وطالبات العمل، خلال فترة التقديم التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من ٢٨ جهة حكومية ومؤسسة أهلية.

وفي الختام كرم وكيل إمارة عسير الجهات المشاركة ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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21:58ت م

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